«Yo estuve ahí», el nuevo libro de Carlos Irusta: «Es una recorrida por los recuerdos de toda una vida con el boxeo»

Carlos Irusta, el periodista especializado en boxeo más reconocido en el país presenta su nuevo libro. “DESDE 1963, fecha de su primera nota publicada, Carlos Irusta ha sido testigo de la intimidad de grandes campeones y cronista de combates históricos: en su segunda casa, el Luna Park y Nueva York, París o Las Vegas. Y De Alí a Tyson, pasando por Monzón, Durán, Locche, Leonard, Maidana o “Maravilla”, entrevistó a todos”. Así lo anunció la editorial Dunken, encargada de la publicación de este material y el propio Carlos en sus redes sociales. Esta es la recorrida por una vida en la cual la pasión por el boxeo y el periodismo se mezclan para que pueda afirmar: “Yo estuve ahí”, título del libro.

Tal como grafica la tapa, donde se ve a un niño con un inmenso par de guantes, esa es la esencia: “es un poco el símbolo de mi vida, los guantes, desde la panza de mi madre iba a los festivales de boxeo, de muy chico disfrutaba del boxeo, en el Luna Park que fue mi segunda casa”, contó Carlitos esta mañana en una charla con Flavio Perez.

“Yo estuve ahí, es una frase que uso a diario, porque no es una historia de boxeo todo lo que cuento ahí, es lo que vi, como testigo presencial. No pretende ser una historia de boxeo, es la historia de un chico que se crio viendo boxeo, que después empezó en la radio y sobre todos los boxeadores con los que estuve charlando, entrevistando, son muchos recuerdos que pasan por mi vida”, adelantó Irusta sobre el contenido del libro.

“Yo estuve ahí”, mi vida junto al boxeo, ya se puede adquirir a través de los canales de venta de la editorial, librerías físicas y virtuales, pero la presentación oficial será el miércoles 4 de marzo en Ayacucho 357 –casi Corrientes- a las 18 hs con el acompañamiento de Sergio Maravilla Martinez, y es abierto al público en general y por supuesto habrá ejemplares para comprar.

Carlos Irusta continúa trabajando por y para el boxeo actualmente en ESPN, pero posee una vasta recorrida por todos los canales de televisión y gráfica. Tiene una pluma privilegiada especialmente si nos referimos al pugilismo y eso genera una gran expectativa por este nuevo libro.

Audio Carlos Irusta