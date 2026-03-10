Walter Javier Crucce nuevo presidente de AMBAPA

Así lo confirmó el ex boxeador y manager de Las Flores a nuestro medio esta mañana. Luego de 8 años en la vicepresidencia, fue elegido Presidente para esta nueva etapa de la Asociación. “Estoy muy contento porque es un proyecto que hemos armado hace mucho tiempo con esta comisión y se ha ido dando todo lo propuesto. En esta nueva etapa vamos a seguir aportando para el boxeo amateur”, expresó Crucce.

“Esperemos que se vayan dando las cosas, estamos con más fuerza que antes y con más experiencia en todo. Así que seguimos trabajando para y por el boxeo en esta asociación”, agregó.

Además de continuar trabajando para el boxeo amateur, hay posibilidad de hacer algo con el boxeo profesional, “estamos en conversaciones con eso”, adelantó también el nuevo presidente de AMBAPA.

Con el mismo entusiasmo pero con más desafíos, Walter Crucce empieza ahora un nuevo ciclo en la Asociación donde ”ya estamos trabajando a full, y lo seguiremos haciendo en estos 4 años que siguen”, dijo. “Para mi es un logro importante, fui uno de los precursores y estoy desde el minuto cero acá”.