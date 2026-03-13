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    VUELVE «DECISIÓN NIÑEZ»

    Ya está en marcha la Etapa 1 de Decisión Niñez 2026, el programa donde los pibes no solo proponen, sino que deciden qué mejorar en su barrio, club o escuela.
    Es la oportunidad real para que chicos y adolescentes de Las Flores presenten proyectos y elijan en qué invertir el presupuesto público.

    ¿Cómo participar?
    Armá tu grupo de entre 5 y 25 integrantes según la edad:
    📢 De 8 a 12 años.
    📢 De 13 a 17 años.

    Pasos de la Etapa 1:
    – El Grupo: Juntate con al menos 5 amigos o compañeros.
    – La Idea: Piensen qué falta o qué quieren mejorar. Ustedes deciden.
    – El Referente: Busquen un adulto (profe, vecino o referente) que los acompañe.
    Inscripción: Es súper sencilla. Solo hay que completar un formulario contando brevemente la idea.

    Inscribí a tu grupo en link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform

    «Porque nadie sabe mejor que un pibe lo que el barrio necesita.»

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