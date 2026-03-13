VUELVE «DECISIÓN NIÑEZ»

Ya está en marcha la Etapa 1 de Decisión Niñez 2026, el programa donde los pibes no solo proponen, sino que deciden qué mejorar en su barrio, club o escuela.
Es la oportunidad real para que chicos y adolescentes de Las Flores presenten proyectos y elijan en qué invertir el presupuesto público.
¿Cómo participar?
Armá tu grupo de entre 5 y 25 integrantes según la edad:
📢 De 8 a 12 años.
📢 De 13 a 17 años.
Pasos de la Etapa 1:
– El Grupo: Juntate con al menos 5 amigos o compañeros.
– La Idea: Piensen qué falta o qué quieren mejorar. Ustedes deciden.
– El Referente: Busquen un adulto (profe, vecino o referente) que los acompañe.
Inscripción: Es súper sencilla. Solo hay que completar un formulario contando brevemente la idea.
Inscribí a tu grupo en link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform
«Porque nadie sabe mejor que un pibe lo que el barrio necesita.»