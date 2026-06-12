Viviendas: Se haría nuevamente el sorteo del cupo general por lotería de la provincia

Luego de las presentaciones por parte de la Municipalidad de Las Flores y las gestiones realizadas en la Ciudad de La Plata por el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, respecto al estado actual del sorteo de viviendas llevado a cabo el pasado 4 de junio, y ante las siguientes reuniones virtuales de trabajo mantenidas durante la mañana de hoy, junto a funcionarios de los distintos organismos provinciales, se brindó una conferencia de prensa.

En la misma, el intendente municipal Fabián Blanstein informó que lo recomendado por las autoridades provinciales es dejar sin efecto dicho sorteo y rehacerlo nuevamente, el último tramo – anunciado como cupo general por 72 viviendas- con todos los participantes originales incluidos.

Este nuevo sorteo se haría por lotería de la provincia.

Para esto, Blanstein anuncio que se enviará un nuevo proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, con las especificaciones para este nuevo sorteo, para que sea tratado en sesión con todos los bloques. Para lo cual, expresó, solicitaré al presidente del cuerpo legislativo que convoque a sesión extraordinaria para poder tratarlo en el transcurso de los próximos días.

Además agrego, que ya se está trabajando en la solicitud ante el Ministerio de Hábitat, por la construcción de 12 nuevas viviendas para poder sortear más adelante en la ciudad

Video conferencia

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