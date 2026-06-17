Viernes 19 sesión extraordinaria para tratar el proyecto del nuevo sorteo de viviendas

La presidencia del Concejo Deliberante convocó al cuerpo de concejales a sesión extraordinaria para el viernes 19 de junio a las 18.30 horas para dar tratamiento legislativo al expediente enviado por el departamento ejecutivo –DE 131- que indica “P ord, nulidad parcial del sorteo público Categoria E – Sorteo General (72 viviendas) y dispone nuevo sorteo”.

De esta manera se tratará a la brevedad para, de ser aprobado el proyecto, pautar una fecha para el sorteo, que seguramente será en los primeros dias de la proxima semana.