Vecinos juntaron firmas para reclamar por limpieza de terrenos y control de plagas

Convocado por redes sociales, un grupo de vecinos organizó una junta de firmas para solicitar a las autoridades locales una serie de reclamos sobre problemáticas que afectan la salubridad y preocupan a todos.

Fue en la plaza del Barrio 25 de Mayo, donde un centenar de personas del lugar y de otras zonas de la ciudad firmaron un petitorio donde se piden tareas de desmalezamiento en terrenos y espacios públicos, control de plagas especialmente roedores, saneamiento y mantenimiento de zanjas, entubamiento de cunetas, entre otros pedidos.

Además, se solicitará una banca abierta en el Concejo Deliberante parar tratar estos temas “que afectan gravemente la salubridad, la seguridad y la calidad de vida de todos”, dijeron.