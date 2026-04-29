Vanina Cotelo es la nueva jefa de la Comisaria de la Mujer y La Familia de Las Flores

Esta mañana en un sencillo acto se realizó el relevo formal de la jefa de Comisaria de la Mujer y La Familia Las Flores. Vanina Cotelo es quien desde hoy asume el mayor cargo dentro de esa dependencia, reemplazando a Yanina Ecilapé.

Fue en las instalaciones de la Jefatura de Policía Comunal –calle Moreno y Harosteguy- con la presencia del comisario Miguel Paul, acompañado por la coordinadora zonal de políticas de género de la ciudad de Azul, comisaría inspectora Lucrecia Ditz. Ambos expresaron su agradecimiento por el compromiso y la calidez brindada por la comisaria saliente, así como manifestaron su apoyo a Copelo en este importante cargo que desempeñará.

Estuvieron presentes tambien el intendente municipal, Fabian Blanstein, quien del mismo modo, aseguró el apoyo desde el gobierno municipal, en todo lo necesario, «se trabaja de forma mancomunada con todas las fuerzas y en esta nueva gestión tambien estamos a disposición para continuar ese trabajo que tan bien llevó adelante Yanina», dijo.

Además se encontraron en el lugar el subsecretario de gobierno Ricardo Spinelli, el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo, integrantes de la fuerza de seguridad y familiares.