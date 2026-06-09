Vale con Bigote en Las Flores: «lo que más nos gusta es el contacto con la gente»

El domingo 14 de junio se presenta en Las Flores la pareja fenómena de Tik Tok con su espectáculo “Y…Yo te dije!”. Vale con Bigote llega al Teatro Español por primera vez y promete divertirnos para que terminemos la semana bien arriba.

La pareja de las redes, dialogó hoy con Play Radios y con la simpatía que los caracteriza invitaron a no perderse su presentación en nuestra ciudad. «Los esperamos el domingo para que se diviertan, para renovar energias, es un show muy divertido y fresco, la van a pasar bien», comentaron los dos.

Con la espontaneidad que los define, para estas presentaciones contaron: «Tenemos un guión que seguir pero nos gusta ponerle lo que sale en el momento, además interactuar con el público es lo mejor, recibir el cariño, los mensajes”, expresaron, «así como el contacto con la gente. La gran mayoria se siente identificado, hay mucha participación activa de la gente en el show».

Espontáneos, divertidos, supieron ganarse al público que desde la pandemia los empezó a seguir y los convirtieron en un verdadero boom de redes sociales. Con más de un millón de seguidores en sus cuentas, aseguran que no saben como pasó, primero empezó Vale subiendo videos y después se sumó Bigote a sus ocurrencias.

Hoy hacen giras por todo el país llevando su humor de entrecasa, cotidiano, y que atraviesa a cualquier familia. “La gente se engancha porque es lo que le pasa a cualquiera que nos ve”, dicen. “Y como en cada show o espectaculo de humor hay una mirada sola, acá tenemos las dos juntas”, agregan.

Pareja, padres, artistas, Vale y Bigote invitan a “Y…yo te dije” este domingo en el Español desde las 20 hs.

Las entradas están a la venta en boleteria del teatro y a través del link anclado en sus redes.