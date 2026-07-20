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    Locales

    VACACIONES DE INVIERNO: HOY SHOW DEL PAYASO MANOTAS

    Dentro del programa de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, para estas vacaciones de invierno, este lunes 20 de julio la propuesta es en la Direccion de Cultura (Av. Gral. Paz 570) con el *Show del PAYASO MANOTAS*, a las 15 hs. con entrada libre y gratuita.

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