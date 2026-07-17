VACACIONES DE INVIERNO EN LAS FLORES: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DÍA POR DÍA

Desde el próximo lunes 20 y hasta el 31 de julio inclusive, a través de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores, se podrá disfrutar de un interesante programa de actividades.

Todos los días de receso escolar invernal habrá diferentes acciones en distintos espacios de la ciudad: juegos deportivos, actividades artisticas, presentaciones teatrales, musicales у más eventos que se concentrarán en lugares públicos como plazas, plazoletas, Bibliotecas, Dirección Municipal de Cultura hasta grandes obras en el Teatro Español (con valor de entrada).

Un programa imperdible de vacaciones de invierno que la ciudadanía florense, a la gran mayoría de presentaciones, tendrá la posibilidad de disfrutarlo de manera abierta y gratuita.

Programación día por día en las imagenes: