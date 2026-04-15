UPCN pide reunión con el Intendente por recomposición salarial para trabajadores municipales

A través de un pedido escrito Héctor Álvarez y Juan Pablo Falasco, como representantes gremiales de la Unión Del Personal Civil de la Nación, Seccional Provincia de Buenos Aires (UPCNBA), solicitaron una reunión con el intendente municipal para tratar una recomposición salarial. “Urgente para el mes en curso, entendiendo que el salario municipal no puede seguir siendo variable de ajuste”, expresaron en el documento.

Esta solicitud se debe a la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y al sostenido incremento del costo de vida, el cual afecta directamente el poder adquisitivo de los salarios municipales, según cita el escrito.

A los fines de defender la dignidad del trabajador municipal, solicitamos una reunión urgente para tratar el aumento salarial, que permita comenzar a recuperar la pérdida sostenida del poder adquisitivo y los ingresos que, en muchos casos, no alcanzan a cubrir el costo de vida de muchos trabajadores y trabajadoras municipales.

Entendemos que la situación económica actual requiere una respuesta inmediata, la cual permita salvaguardar el sustento de todas las familias municipales.