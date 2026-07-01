Una por una, las promos de Cuenta DNI en julio

Arrancó julio y cuenta DNI renovó los beneficios para los más de 10 millones de bonaerenses que utilizan la billetera virtual del Banco Provincia. De cara a las vacaciones de invierno, aumentó los topes de reintegro para dos de los rubros más utilizados.

A partir de este mes, tanto los consumos en gastronomía (que ahora estará vigente toda la semana) como los gastos en locales YPF Full los fines de semana pasan a tener un tope de ahorro semanal de $10.000. Además, se suman beneficios especiales para eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil y, por primera vez, promociones vinculadas a la movilidad.

Gastronomía (Bares, restaurantes y heladerías)

Descuento: 25% de lunes a domingos.

25% de lunes a domingos. Nuevo tope: $10.000 por semana y por persona.

$10.000 por semana y por persona. Gasto requerido: Se alcanza con un consumo de $40.000 semanales.

YPF Full (Gastronomía en estaciones de servicio)

Descuento: 25% los sábados y domingos en locales adheridos.

25% los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope: $10.000 por fin de semana.

$10.000 por fin de semana. Gasto requerido: Se alcanza con $40.000 en consumos (atención: este beneficio no aplica para la compra de combustibles).

El listado completo de descuentos: rubro por rubro

Para el consumo diario en los barrios y comercios de cercanía, el esquema de ahorro de la billetera digital mantiene su vigencia habitual con los siguientes topes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana (se alcanza con $30.000 en consumos).

20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana (se alcanza con $30.000 en consumos). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000 (se alcanza gastando $15.000).

40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000 (se alcanza gastando $15.000). Garrafas: 40% de descuento todos los días. El tope mensual unificado es de $18.000 (se alcanza con $45.000 de consumo).

40% de descuento todos los días. El tope mensual unificado es de $18.000 (se alcanza con $45.000 de consumo). Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000).

40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000). Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas seleccionadas. El tope es de $15.000 por mes (se alcanza con $50.000 mensuales).

Beneficios sin tope de reintegro y cuotas sin interés

Para quienes tengan que afrontar gastos escolares, de salud o compras mayores no alimenticias durante las vacaciones, se mantienen activos estos canales de ahorro:

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro .

10% de descuento los lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro .

10% de descuento los miércoles y jueves, . Compras en cuotas: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos (excepto rubro alimentos) pagando con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI a través de la modalidad pago sin contacto.

Fuente: bancoprovincia.com.ar