Una por una, las promos de Cuenta DNI en julio

Arrancó julio y cuenta DNI renovó los beneficios para los más de 10 millones de bonaerenses que utilizan la billetera virtual del Banco Provincia. De cara a las vacaciones de invierno, aumentó los topes de reintegro para dos de los rubros más utilizados.
A partir de este mes, tanto los consumos en gastronomía (que ahora estará vigente toda la semana) como los gastos en locales YPF Full los fines de semana pasan a tener un tope de ahorro semanal de $10.000. Además, se suman beneficios especiales para eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil y, por primera vez, promociones vinculadas a la movilidad.
Gastronomía (Bares, restaurantes y heladerías)
- Descuento: 25% de lunes a domingos.
- Nuevo tope: $10.000 por semana y por persona.
- Gasto requerido: Se alcanza con un consumo de $40.000 semanales.
YPF Full (Gastronomía en estaciones de servicio)
- Descuento: 25% los sábados y domingos en locales adheridos.
- Nuevo tope: $10.000 por fin de semana.
- Gasto requerido: Se alcanza con $40.000 en consumos (atención: este beneficio no aplica para la compra de combustibles).
El listado completo de descuentos: rubro por rubro
Para el consumo diario en los barrios y comercios de cercanía, el esquema de ahorro de la billetera digital mantiene su vigencia habitual con los siguientes topes:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana (se alcanza con $30.000 en consumos).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000 (se alcanza gastando $15.000).
- Garrafas: 40% de descuento todos los días. El tope mensual unificado es de $18.000 (se alcanza con $45.000 de consumo).
- Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000).
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas seleccionadas. El tope es de $15.000 por mes (se alcanza con $50.000 mensuales).
Beneficios sin tope de reintegro y cuotas sin interés
Para quienes tengan que afrontar gastos escolares, de salud o compras mayores no alimenticias durante las vacaciones, se mantienen activos estos canales de ahorro:
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Compras en cuotas: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos (excepto rubro alimentos) pagando con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI a través de la modalidad pago sin contacto.
Fuente: bancoprovincia.com.ar