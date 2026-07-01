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    Una por una, las promos de Cuenta DNI en julio

    Arrancó julio y cuenta DNI renovó los beneficios para los más de 10 millones de bonaerenses que utilizan la billetera virtual del Banco Provincia. De cara a las vacaciones de invierno, aumentó los topes de reintegro para dos de los rubros más utilizados.

    A partir de este mes, tanto los consumos en gastronomía (que ahora estará vigente toda la semana) como los gastos en locales YPF Full los fines de semana pasan a tener un tope de ahorro semanal de $10.000. Además, se suman beneficios especiales para eventos como la Feria del Libro Infantil y Juvenil y, por primera vez, promociones vinculadas a la movilidad.

    Gastronomía (Bares, restaurantes y heladerías)

    • Descuento: 25% de lunes a domingos.
    • Nuevo tope: $10.000 por semana y por persona.
    • Gasto requerido: Se alcanza con un consumo de $40.000 semanales.

    YPF Full (Gastronomía en estaciones de servicio)

    • Descuento: 25% los sábados y domingos en locales adheridos.
    • Nuevo tope: $10.000 por fin de semana.
    • Gasto requerido: Se alcanza con $40.000 en consumos (atención: este beneficio no aplica para la compra de combustibles).

    El listado completo de descuentos: rubro por rubro

    Para el consumo diario en los barrios y comercios de cercanía, el esquema de ahorro de la billetera digital mantiene su vigencia habitual con los siguientes topes:

    • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 por semana (se alcanza con $30.000 en consumos).
    • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000 (se alcanza gastando $15.000).
    • Garrafas: 40% de descuento todos los días. El tope mensual unificado es de $18.000 (se alcanza con $45.000 de consumo).
    • Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000).
    • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas seleccionadas. El tope es de $15.000 por mes (se alcanza con $50.000 mensuales).

    Beneficios sin tope de reintegro y cuotas sin interés

    Para quienes tengan que afrontar gastos escolares, de salud o compras mayores no alimenticias durante las vacaciones, se mantienen activos estos canales de ahorro:

    • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
    • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
    • Compras en cuotas: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos (excepto rubro alimentos) pagando con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI a través de la modalidad pago sin contacto.

    Fuente: bancoprovincia.com.ar

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