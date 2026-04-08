UNA NOCHE LLENA DE SEÑALES: MUESTRA DE MAPA EN CABA

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UNA NOCHE LLENA DE SEÑALES es un registro visual, textual, evocativo y poético del encuentro entre un mundo dado y un mundo posible a partir de la desautomatización de la realidad cotidiana.