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    UNA NOCHE LLENA DE SEÑALES: MUESTRA DE MAPA EN CABA

    Llega desde Las Flores a Buenos Aires una muestra en colaboración. MAPA junto al Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga invitan a esta proxima  I n a u g u r a c i ó n

    El viernes 10 de abril a las 18 Hs en Tacuarí 719. San Telmo. C.A.B.A

    Una serie de dibujos y pinturas del artista florense Ignacio Vilela San Román, desde un sentir que entrelaza lo colectivo y lo personal,

    UNA NOCHE LLENA DE  SEÑALES es un registro  visual, textual, evocativo y poético del encuentro entre un mundo dado y un mundo posible a partir de la desautomatización de la realidad cotidiana.

     

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