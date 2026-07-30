Un nuevo accidente trágico en la Ruta 3

Un nuevo y trágico accidente tuvo como escenario EL KM 183 de la «fatídica» Ruta 3. En ésta oportunidad un Peugeot 307 en el que viajaban Fernando Gismondi (fallecido), Romina Chiquette, de 43 años, y dos menores de edad, Valentín Gismondi, de 9 años, y Abril Gismondi, de 11 años, todos con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca que fueron trasladados para su atención médica al Hospital Las Flores. fue impactado frontalmente por una camioneta Amarok, conducida por un joven de apellido Forti de aproximadamente 18 años, domiciliado en Las Flores, quien no requirió atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), equipos de emergencia sanitaria y efectivos policiales. El tránsito en la Ruta 3 permaneció asistido mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.

Las causas que originaron el accidente continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

(LA INFORMACIÓN Y FOTO FUERON SUMINISTRADAS POR NUESTROS COLEGAS DE NOTICIAS LAS FLORES)