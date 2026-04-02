Trasladan a una de las pacientes por el accidente de ruta 3, al hospital de La Matanza

Una de las jóvenes hospitalizadas en el nosocomio local luego del accidente fatal de la Ruta 3 del día de ayer, será trasladada esta tarde en un operativo coordinado por el personal del hospital de Las Flores, la Región Sanitaria Novena y la secretaria de Salud de La Matanza.

La paciente fue derivada al Hospital Paroissien partido de La Matanza por vía terrestre, según información que brindó a este medio el director del hospital, Dr. Pedro Fernandez. Como indicó, se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud y la Región Sanitaria 9, a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria (SIES), quienes coordinaron la derivación y traslado de la joven a un centro de mayor complejidad y por cercanía de la familia.

En cuanto a la otra paciente que se encuentra internada en terapia intensiva con estado reservado en nuestra ciudad, Fernandez comunicó que proximamente será trasladada de forma aérea, tambien hacia esa localidad. Esta derivación se hará efectiva una vez que su estado de salud sea estabilizado y se garantice su seguridad durante el traslado.

Para este operativo, estuvo en nuestra ciudad Alejandro Coria, secretario de Salud de La Matanza, quien junto a personal del Hospital Zonal de Las Flores pudieron realizar estas gestiones para una rápida, segura y mejor atención de las personas involucradas.