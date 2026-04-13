Transportistas de granos amenazan con un paro nacional y piden audiencia con el presidente

Se encuentran movilizados en más de 50 puntos del país. Hay manifestaciones en Bahía Blanca, Quequén, Necochea, Tres Arroyos, Balcarce, Tandil, Ayacucho, Maipú y Las Armas, además de Pehuajó y Gral. Belgrano, entre otros lugares. Esperan que las autoridades de Transporte de la Nación los reciban. Sin embargo, en la subsecretaría de Transporte aclararon que “no corresponde” intervenir. El año pasado, el Gobierno eliminó las tarifas de referencia para el transporte de carga de cereales y oleaginosas. Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país pidieron una solución debido al impacto en la cadena comercial de granos en plena cosecha. Desde hace cuatro días, las negociaciones entre los transportistas y los acopiadores permanecen estancadas pese a ofertas de aumento del 14%, lejos de las pretensiones de hasta el 40% que quiere el sector transportista, que llegó a realizar cortes de ruta que afectan la operatoria en los puertos. La Federación de Acopiadores ofreció en primera instancia un 10% de aumento en las tarifas, pero los transportistas aseguran que no salen a trabajar por menos del 30%.

Muchos buques cerealeros se han visto perjudicados al momento de la carga. Fuentes de la exportación advirtieron sobre las consecuencias en plena cosecha gruesa. “En este conflicto todos perdemos. Hay que empezar urgente a trabajar”, señalaron y remarcaron que ya existía un acuerdo “razonable” sobre la tarifa de referencia junto con el compromiso de sostener el diálogo.

Sin embargo, del lado de los transportistas, el malestar escala. El secretario general de Untra, Carlos Geneiro, afirmó que el sector ya elevó un reclamo formal a las máximas autoridades nacionales y advirtió que, sin una respuesta concreta, avanzarán con medidas más duras. “Necesitamos que nos atienda el presidente, la vicepresidenta o alguien que tome cartas en el asunto”, apuntó.

En esa línea, cuestionó con dureza a otras cámaras empresarias de la actividad al afirmar que “no representan al transportista” y que no defienden una tarifa que cubra los costos.

Ayer se realizó en La Plata una reunión donde participaron, además de Untra de manera virtual, la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), por parte de los transportistas.

Desde la Federación de Acopiadores, que dan la carga de granos, Daniel Asseff confirmó a LA NACION que las conversaciones entraron en un cuarto intermedio sin avances concretos. Según explicó, tres de las cuatro cámaras estaban de acuerdo con la propuesta, pero una de ellas se mantuvo en disidencia. “Nosotros ya teníamos acordado el 14% y es una pena que por culpa de un grupito estemos trabados y tengamos todos los puertos trabados”, apuntó. Además, señaló que uno de los principales obstáculos es la imposibilidad de garantizar que no habrá cortes ni bloqueos, una condición que los transportistas no pudieron asegurar.

Según contaron fuentes del sector, los referentes que participan de las negociaciones enfrentan la presión de los autoconvocados en sus territorios, donde el reclamo es más duro y exigen aumentos significativamente superiores. Hasta ayer, acopiadores ofreció un 14% y se evaluaron alternativas de hasta 16,5%, pero luego las organizaciones que representan a los transportistas pasaron a un 25%. Sin embargo, en ese valor no se alcanzó un consenso. Los transportistas autoconvocados exigen subas por encima del 30%.

El referente de transportistas autoconvocados, Walter Leguizamón, fue contundente al asegurar que las negociaciones no arrojaron resultados y que la situación sigue sin cambios. Además, anticipó que el sector avanzará con una medida de fuerza a nivel país: “Vamos con un paro nacional”.

Mientras tanto, en Córdoba, la mesa del transporte local cerró sin acuerdo las reuniones que se llevaron adelante este viernes con la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (Fecotac), la Cámara de Transportistas de Cereales de Córdoba, la Sociedad de Acopiadores y Exportadores. Según el acta, los dadores de carga y productores ofrecieron un aumento máximo del 12% en la tarifa, propuesta que fue rechazada por el sector transportista, lo que dejó la negociación en punto muerto. El encuentro se realizó en la Secretaría de Transporte provincial, quienes sirvieron de mediadores en esta instancia. Según aclararon en esa dependencia, no tienen responsabilidad sobre el cumplimiento de las tarifas y dejan la resolución en manos de las partes.

En tanto, la Secretaría de Transporte de la Nación se despegó de la discusión tarifaria del transporte de cargas. A través de un comunicado señaló que la cartera ya no tiene ninguna injerencia en la tarifa de referencia, que ahora es acordada exclusivamente entre privados (productores y transportistas). Explicó que esta decisión se tomó en 2025 para eliminar la “mesa de negociación” estatal, que era considerada poco funcional y no representaba a todos los actores. Desde entonces, se promueve un esquema de libre negociación sin intervención del Estado.

“La Secretaría de Transporte de la Nación dejó de intervenir en dichas negociaciones y no tiene responsabilidad alguna sobre los acuerdos que eventualmente se generen entre las partes”, cerró.

Fuente: infoeme.com