Trágico choque frontal en Ruta 30 con una persona fallecida y siete heridos

Una mujer de 39 años falleció y otras siete personas resultaron heridas como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido ayer domingo por la tarde sobre la Ruta Provincial Nº 30, a pocos kilómetros de nuestra ciudad.

El siniestro se registró alrededor de las 18:55, a unos cuatro kilómetros de la rotonda de Ruta Nacional Nº 3 Ruta Provicial Nº 30, en dirección a Rauch. Por causas que se investigan, colisionaron de frente un Volkswagen Gol –que circulaba en sentido Las Flores Rauch- y un Citroën Basalt que se desplazaba en dirección contraria.

En el Volkswagen Gol viajaban tres personas oriundas del paraje El Gualicho, partido de Las Flores. Como consecuencia del fuerte impacto, una mujer de 39 años que ocupaba el asiento del acompañante murió en el lugar debido a las graves lesiones. El conductor, de 35 años, y un niño de 11 fueron trasladados al Hospital Zonal General de Las Flores, con fractura de pelvis el primero y de femur el menor.

Por su parte, el Citroën Basalt era conducido por una mujer de 56 años, domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien viajaba junto a otras cuatro personas de entre 24 y 37 años, con domicilios en CABA y Vicente López. Los cinco ocupantes del vehículo también fueron derivados al Hospital Zonal General de Las Flores con lesiones de distinta consideración, aunque según la información suministrada se encontrarían fuera de peligro.

En el lugar se desplegó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron Bomberos Voluntarios, efectivos del Destacamento de Policía Vial de Las Flores, personal del SAME, Comando de Prevención Rural y Policía Científica, que llevó adelante las pericias para establecer las causales del hecho.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal local, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, que investiga las circunstancias en las que se produjo el lamentable hecho.