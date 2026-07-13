Torneo Nacional de TaeKwon-Do: alumnos florenses con medallas en las distintas competencias

Este domingo 12, en Luján, una delegacion de 25 competidores representó a la ciudad de Las Flores, obteniendo en su mayoría primeros y segundos lugares.

Las modalidades de competencias en las que se participó fueron Combate individual, Tules individuales, y Formas por equipo.

El torneo fue dirigido por el Grand Master Julio Penayo, y todo un equipo de umpires que realizó una gran tarea durante todo el dia, entre los que se encuentran los profesores de nuestra ciudad.

Los instructores Cristian Amatriain y Alejandro Menant agradecen a ellos por el gran entusiasmo a tal esfuerzo, tanto a los practicantes como a sus familias, y acompañantes. Al servicio de transporte con el que se viajó muy bien. A los espacios donde dias antes permitieron a los practicantes repasar. Tambien a la Secretaria de Deportes, y el municipio de la Ciudad. Y a la ciudad en total, por ayudar con los bonos que fueron vendiendo los alumnos para recaudar. Y siempre, a los medios, continuamente presentes.

Los alumnos del Instructor Mayor Cristian que participaron fueron:

Ignacio Varela (1er lugar en formas y 2do en combate)

Segundo Vittola (1ero en combate, y 1ero en formas)

Urien Joaquin (1ro en combate, 2do en formas)

Naira Garay (1ra en formas)

Antonio Moro

Valentin Carbajal (1er lugar en combate)

Camila Barragan (2da en formas y 2da en combate)

Ulises Carbajal Barragán

Valentino Moledous (2do en formas y 2do en combate)

Catalina Barrientos

Lorenzo Rodriguez (2do en Combate)

Marina Coria

Francisco Menendez (2do lugar en formas)

Juan Martin Alvarez (1er lugar en formas)

Morena Villanes (1er lugar en combate)

Leon Jardim (2do en formas)

Pedro Jardim (2do en combate)

Esteban Diaz (1er lugar en media lucha)

Cristian Amatriain (2do lugar en formas)

Los alumnos del Instructor Alejandro Menant, son:

Abril Amendolaree (segunda en combate)

Gina eluayza (primera en combate)

Bautista pires (primero en formas)

Naiara Varela

Y Alejandro Menant (segundo en formas).

Mencion destacada al equipo de formas, conformado por Joaquin Urien, Francisco Menendez, y Naira Garay. Obteniendo el 2do lugar.