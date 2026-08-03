Torneo Metropolitano de Patín: primeros puestos para alumnas de Juventud Deportiva

El sábado 1 de agosto, se disputó en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patín, ubicado en la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires, el Segundo Torneo Metropolitano organizado por la Asociación Metropolitana de Patín (APM).

Representando al Club Juventud Deportiva de Las Flores, las patinadoras de la Divisional B tuvieron una sobresaliente participación, obteniendo excelentes resultados y dejando una vez más en lo más alto al patín artístico florense.

Los resultados fueron los siguientes:

* Campeona Metropolitana: Mía Mercere

* Campeona Metropolitana: Juana Cantet

* Campeona Metropolitana: Paz Dorronsoro

* Subcampeona Metropolitana: Siri Carola