Todo listo para los festejos del 170° aniversario de Las Flores

Desde esta mañana el centro de la ciudad se va transformando, en el marco de los festejos por el cumpleaños 170 que se celebran este 25 de marzo.

Este año, el armado del escenario frente a la puerta del palacio municipal, en el pasaje Papa Francisco, será el espacio donde se concentrarán los espectáculos artísticos para que toda la comunidad se reúna y disfrute durante la tarde. Además la plaza Mitre estará repleta de artesanos, emprendedores, egresados e instituciones con sus puestos y stands ofreciendo cosas ricas para acompañar el mate mientras se comparte una jornada especial de festejos, recuerdos y encuentros.

Pero este día especial tendrá también actos desde temprano con el cronograma que se detalla a continuación:

TENDRÁS LA POSIBILIDAD DE VOLVER A VISITAR TU ESCUELA

En el marco de “El día del regreso” por los festejos del 170° Aniversario de la ciudad Del Carmen de Las Flores, mañana miércoles 25 de marzo de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, estarán abiertas las escuelas primarias de la planta urbana.

Toda la ciudadanía tendrá la oportunidad de volver a recorrer las aulas, el patio del recreo y recordar momentos especiales e inolvidables de nuestras vidas.

Además, en cada establecimiento escolar, cedido en esta ocasión con compromiso y amabilidad por los directivos y personal de cada escuela, debido al feriado, se reconocerá a los visitantes que quedarán registrados en una bitácora de recuerdo y se le entregará un presente por “El día del regreso”.

Sin dudas una jornada muy especial donde volverás a escuchar el timbre del recreo.

Te estaremos esperando.