Tino Costa: «Hay que disfrutar a Messi porque jugadores así aparecen muy pocas veces»

Aunque lleva varios años viviendo en España y se retiró del fútbol profesional hace dos años, el florense Tino Costa sigue cada paso de la Selección Argentina y analiza el presente del fútbol mundial desde la experiencia de haber compartido cancha con varias de sus máximas figuras. Hoy en un rato que brindó a Play Radios nos dejó su parecer sobre la competencia mundialista que todos estamos siguiendo.

«Son días particulares para todos, especialmente para los argentinos. Acá, en Europa, se vive de una manera un poco más tranquila», comentó el ex jugador.

Costa aseguró que este Mundial también representa el cierre de una era para varias de las grandes figuras del fútbol internacional. «Es un momento difícil de asimilar. Ni hablar de Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Modric… Son jugadores que marcaron una época. Fueron contemporáneos míos, los enfrenté y compartimos las mismas ligas. Se está terminando una etapa de futbolistas que dejaron una huella enorme en el fútbol mundial. Solo queda agradecerles por todo lo que hicieron.»

Al hablar de Lionel Messi, Tino destacó el privilegio de haber compartido plantel con el capitán argentino. «Con Messi fui compañero. Compartimos un vestuario, unos mates, y es una persona completamente normal. Después, lo que hace dentro de la cancha es inexplicable. Con casi 40 años sigue siendo el líder, con hambre de ganar y de seguir consiguiendo cosas. Es único. Y Maradona también lo fue». Por todo esto, expresa que los argentinos debemos valorar la posibilidad de seguir disfrutando del capitán de la Selección. «Tenemos que disfrutarlo porque es argentino y porque jugadores de ese nivel aparecen muy pocas veces.»

Sobre la evolución del fútbol, Costa consideró que el aspecto físico pasó a ser el protagonista. «Creo que el fútbol mutó hacia lo físico. Hoy hay selecciones muy potentes en ese aspecto, como Marruecos, Francia o Cabo Verde. Antes no era tan marcado. Hoy jugar bien no alcanza; además necesitás una gran preparación física y, si tenés un futbolista que marque la diferencia, como Messi, mucho mejor.»

Según su análisis, ese cambio explica lo que se observa en las grandes competencias. «Por eso vemos resultados tan ajustados. Los equipos se preparan muy bien y compiten de igual a igual. Ya con pocos equipos se empieza a marcar la diferencia por la calidad de sus jugadores.»

Con respecto al partido de hoy, donde Argentina enfrenta a Egipto, señaló: «ahora enfrentamos en octavos de final, a un equipo integrado por futbolistas que también juegan en las grandes ligas”.

Finalmente, contó cómo se vive el clima mundialista puertas adentro de su casa, donde conviven tres nacionalidades. «Es muy particular. Mi hijo mayor nació en España, hincha por España, el menor es tucumano y por eso es ciento por ciento argentino, mientras que la mamá es francesa. Así que en casa se respira un verdadero ambiente mundialista. Es complicado, pero siempre hay motivos para festejar.»