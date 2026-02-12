TENIS: VLADIMIR LEONE EN EL ABIERTO NACIONAL DE GRAL. BELGRANO

La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Vladimir Leone en el Torneo Abierto Nacional de Tenis, que se desarrolló en General Belgrano.

El florense, que interviene en el circuito juniors de la AAT en la categoría Sub 16, pasó las dos rondas clasificatorias y perdió en octavos de final contra un rival de Salta que se encuentra en el puesto 70 del ranking nacional.

Debemos consignar que Vladimir regresó este año a la competencia, luego de 5 meses, debido a una lesión que superó con perseverancia y constancia, enfocándose ahora en diferentes torneos.

Entre ellos se destacan los M15 que otorgan puntos ATP y abren las puertas al profesionalismo, objetivo por el cual trabaja día a día, sin hacer hincapié en resultados, teniendo solo en mente aprender y desarrollarse.