La obra estrenada en 2022 por el Taller de Teatro Del Borde con Adolescentes, vuelve a escena, con la dirección de Angelina Redolatti y las actuaciones de 𝗗𝗮𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲, 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗘𝗹𝗶𝗮𝘀, 𝗟𝘂𝗰𝗶́𝗮 𝗗𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲, 𝗚𝗿𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗙𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗱𝗼𝗹𝗮𝘁𝘁𝗶.
𝘜𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢 𝘥𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘭𝘰 𝘢𝘣𝘴𝘶𝘳𝘥𝘰 𝘴𝘦 𝘷𝘶𝘦𝘭𝘷𝘦 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘫𝘰, 𝘺 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘢, 𝘶𝘯𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢.
𝘓𝘢 𝘰𝘣𝘳𝘢 𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘭𝘪𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘰́𝘮𝘰𝘥𝘰; 𝘩𝘢𝘣𝘭𝘢 𝘥𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴, 𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘤𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘶𝘤𝘩𝘢. 𝘊𝘰𝘯 𝘩𝘶𝘮𝘰𝘳 𝘧𝘪𝘭𝘰𝘴𝘰 𝘺 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘣𝘰𝘳𝘥𝘢𝘥𝘰𝘴, 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘢 𝘢 𝘮𝘪𝘳𝘢𝘳(𝘴𝘦) 𝘥𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢 𝘺 𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘳.
𝘋𝘦𝘴𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘢𝘥𝘢 𝘩𝘢𝘣𝘭𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘢́𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘳.
Esta nueva versión de la obra original de Paula Echalecu, se estrenó en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, con gran éxito y muy buena recepción por parte del público.
Se presentará el 𝗷𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟵 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟮𝟭 𝗛𝘀. 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗘𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗹 𝗕𝗼𝗿𝗱𝗲 (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.
𝗟𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗴𝗼𝗿𝗿𝗮 (𝗰𝗼𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗲𝗻 $ 𝟱𝟬𝟬𝟬) 𝘆 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗽𝗼𝗿 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮.