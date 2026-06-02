Teatro Del Borde cumple 25 años

El Teatro Independiente en Las Flores lleva el nombre de «Del Borde», hoy festejando 25 años de trabajo artístico, con cantidad de presentaciones, muestras, encuentros…

25 años de teatro con vos, así lo expresan Paula y Hernán a traves de un comunicado:

Hoy cumplimos 25 años de Teatro Independiente en Las Flores.

Desde aquella primera clase (un sábado 2 de junio de 2001 en el salón de la Liga de Comercio) hasta hoy, ha pasado mucha emoción, mucho trabajo, mucha creatividad puesta en juego, mucho arte, mucho encuentro.

Mucho Teatro.

Gracias a los que nos acompañaron y nos acompañan.

A los que creen y crean.

A los que valoran el arte y nuestro aporte a él.

Hemos crecido, sin lugar a dudas.

Estamos felices por lo vivido.

Seguimos acá.

Abrazo teatrero.