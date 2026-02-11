Teatro Del Borde: abiertas las incripciones para los talleres 2026 y presentación de «El Enviado»

Teatro Del Borde informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres 2026 para todas las edades..

Sé parte de una experiencia artística inolvidable.

Podes sumarte ingresando a https://forms.gle/Fq3yrFwvjpk8hsdL7

Llena el formulario e inscribite, Cupos limitadísimos.

Teatro, campo y noche en una experiencia inmersiva

El sábado 28 de febrero, Del Borde Teatro y Casa de Campo La Colorada, proponen una experiencia diferente.

La propuesta invita a los participantes a sumergirse en el monte para oír los grillos, acompañados por la luz de las estrellas, donde el cuerpo todo, presente, en una sumatoria de experiencias sensoriales, participará en la expectación de la obra teatral El Enviado que, acompañada de los sonidos nocturnos, relatará una historia donde el misterio es hilo y trama.

Se trata de combinar el teatro, el campo y la noche, en una experiencia inmersiva.

Los anfitriones ofrecerán un wrap casero de pollo 7 especias con vegetales, y la tienda de vinos Che Vinito acompañará la actividad con una nutrida barra de vinos.

La actividad está programada para las 21 Hs. Para consultas y reservas, comunicarse al 11 3065-3010.

Casa de Campo La Colorada está ubicada en el paraje Pago de Oro, a 8 kilómetros del obelisco de Las Flores.

El espectáculo El Enviado es una producción de Del Borde Teatro, con actuación de Martín Guerra y dirección de Hernán Verteramo.

El acceso a la actividad es con reserva previa (al hacerla, se te enviarán detalles de ubicación).