    TALLERES ANUALES 2026 DEL HOGAR AGRÍCOLA

    El Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que a partir del 2 y hasta el 13 de marzo se realizará la inscripción a los Talleres que se dictarán durante el año:
    Crochet
    Cartonería
    Macramé 1° y 2° año
    Peluquería
    Maquillaje social
    Cocina mixta 1° y 2° año
    Confección de bolsos
    Bordado
    Telar 1° y 2° año
    Decoupage
    Corte y confección
    Técnicas mixtas
    Artesanías con porcelana fría
    Manicuría
    Reciclado
    La inscripción se realizará en dicha institución ubicada en Pueyrredón 655 entre Santamarina y Cisneros, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.
    Requisitos: ser mayor de 16 años; fotocopia del DNI.
    Por consultas comunicarse al teléfono 2241560168.

