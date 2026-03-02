TALLERES ANUALES 2026 DEL HOGAR AGRÍCOLA

El Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, informa que a partir del 2 y hasta el 13 de marzo se realizará la inscripción a los Talleres que se dictarán durante el año:
Crochet
Cartonería
Macramé 1° y 2° año
Peluquería
Maquillaje social
Cocina mixta 1° y 2° año
Confección de bolsos
Bordado
Telar 1° y 2° año
Decoupage
Corte y confección
Técnicas mixtas
Artesanías con porcelana fría
Manicuría
Reciclado
La inscripción se realizará en dicha institución ubicada en Pueyrredón 655 entre Santamarina y Cisneros, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.
Requisitos: ser mayor de 16 años; fotocopia del DNI.
Por consultas comunicarse al teléfono 2241560168.
