Está abierta la inscripción para el Taller “Vida Independiente”, destinado a Personas con Discapacidad mayores de 18 años, en el marco del Programa provincial “Apoyo para la Vida en Comunidad”.

Se dicta los días jueves a las 19 horas.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Discapacidad, Av. San Martin 480 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas

Ante cualquier duda o consulta comunicarse al 2244 444993.