TALLER DE COMPOSTAJE ABIERTO A LA COMUNIDAD Y CURSO DOCENTE SOBRE SOBERANÍA ALIMENTARIA

A través de las Secretarías de Desarrollo Humano; Producción, Turismo y Ambiente; Educación y Cultura, se invita a las capacitaciones sobre Soberanía Alimentaria y Compostaje que serán brindadas en nuestra ciudad por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

Se llevarán adelante el próximo jueves 28 de mayo en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem).

A las 11 horas se dictará el Taller de Compost que es abierto a toda la comunidad y que se realiza en el marco del Mes del Compostaje. Finalizada la capacitación se hará entrega de composteras a quienes participen. El formulario de inscripción es el siguiente: https://forms.gle/mP7VVEMi9BjreVWz5

De 14 a 17 horas tendrá lugar la primera clase (único encuentro presencial) de la Formación Docente “Construyendo Soberanía Alimentaria en la Escuela”.

Está dirigido a docentes del sistema educativo provincial de todos los niveles y modalidades y da un puntaje de 0,11.

El curso es de modalidad virtual y asincrónica; consta de 10 clases y tiene 3 módulos (huerta, compostaje y alimentación saludable).

Los cupos son limitados. La inscripción se hace mediante el formulario https://forms.gle/2w2NEdCimNou1f7k8