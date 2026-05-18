TaeKwon-Do: un gran número de practicantes florenses de la Asociación Gral. San Martín rindió exámen

Este Sabado 16 se realizó el examen a los grupos de TaeKwon-Do de los instructores Cristian Amatriain (5to dan internacional) y Alejandro Menant (3er dan Internacional) en el Cef N°6.

Mas de 40 alumn@s avanzaron a su siguiente graduación de Gups, frente al Gran Maestro Julio Penayo (9no Dan internacional).

Los instructores agradecen a las autoridades del Cef N°6 y a la Dirección de Deportes. Y muy especialmente a las familias y alumnos que con mucha predispocision están siempre presentes.

Tambien un reconocimiento a los medios de comunicacion que siempre comparten las novedades.

Un momento para celebrar no solo una nueva graduacion, sino el comienzo de una nueva etapa.