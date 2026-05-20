Taekwon Do Asociación Argentina Juventud Unida participó en Capilla del Señor

La Secretaría de Deportes felicita a la delegación de Taekwon Do Asociación Argentina Juventud Unida, a cargo de José Gutiérrez, que tuvo un muy buen desempeño en la 14° edición del Encuentro Deportivo que se desarrolló en Capilla del Señor.

El evento reunió 100 competidores, donde los florenses reflejaron el gran nivel técnico y el constante trabajo, alcanzando los siguientes resultados: Noa Guaini (Cinturón Amarillo): oro en Lucha y en Forma; Santiago Guaini (Cinturón Blanco Punta Amarillo): plata en Lucha y oro en Forma; Teo Lejarza (Cinturón Blanco Punta Amarillo): Oro en Lucha y Plata en Forma; Soledad Raineri (Cinturón Blanco Punta Amarillo): oro en Lucha y en Forma; Tomás Rivas (Cinturón Blanco): Oro en Lucha y en Forma; Francisco Stuer (Cinturón Blanco Punta Amarillo): oro en Forma y bronce en Lucha; y José Gutiérrez (Cinturón Negro I Dan): plata en Forma y en Lucha.

El torneo no solo se destacó en el plano competitivo, sino también en el humano, ya que los jóvenes deportistas estuvieron acompañados por un gran marco de padres, familiares y público en general, quienes brindaron su apoyo desde las tribunas, transformando la jornada en una verdadera fiesta del deporte y la familia.

Con estos logros, Taekwondo Juventud Unida reafirma su compromiso con la formación de atletas locales, dejando una vez más el nombre de Las Flores en lo más alto de la región.