SUMATE A LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

La Secretaría de Deporte informa que se encuentra abierta la inscripción para la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando.

Las clases se dictan en la Secretaría de Educación (Av. Gral. Paz y Alem, en el subsuelo) los martes y viernes de 17 a 20 horas, para niños y adolescentes; en tanto que los viernes de 15 a 17 horas es el turno de los mayores.

Los interesados en practicar el juego ciencia, deberán acercarse a las mencionadas instalaciones, en los horarios y días indicados.