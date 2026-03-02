Sin anuncios y con insultos el presidente abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

Acorde con el Artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación cumplió con su deber y atribución de brindar un mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. En este discurso, transmitido por cadena nacional, el mandatario intentó dar cuenta del estado general de la Nación, repasar las reformas impulsadas y proponiendo la agenda de leyes que considera prioritarias para el desarrollo del país.

Cada agravio a la oposición estuvo acompañado de los aplausos y festejos de los palcos que atacaron a los diputados presentes con cánticos como “kukas tira piedras”, “Tobillera, tobillera”. Tales exabruptos lo hicieron levantar a Germán Martínez de su banca. A los gritos, y con alguna queja ante Victoria Villarruel, el santafesino protestó por un discurso inédito por la cantidad de ofensas al peronismo.

Los insultos del presidente fueron bien variados. Continuó subestimando, principalmente a los diputados de Unión por la Patria que estaban en sus bancas: “kukas ignorantes”, “cavernícolas”, “asesinos”, “chorros”, “deshonestos”, “parásitos” y hasta los llamó “golpistas”.

Cada vez que se escuchaba algún grito ante las dudosas cifras que el presidente recitaba desde su atril -al que llegaba con comodidad gracias a dos tarimas ubicadas una arriba de otra- el libertario respondió con la frase: “Suman con dificultad”.

La izquierda también recibió agravios. A Myriam Bregman la llamó “Chilindrina troska”, a Nicolas Del Caño le cayó diciéndole que no son la representación de los trabajadores porque “no son más del 5 por ciento”.

Desde los palcos al asesor Santiago Caputo y a Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, se los vio exultantes festejar los exabruptos del presidente y de los jóvenes funcionarios y tuiteros que aplaudían cualquier punto y aparte de Milei y volvían a corear “presidente, presidente”.

Milei dejó así inaugurado el 144° periodo ordinario de sesiones, en un recinto cargado de frases violentas, más fuertes que las que pronunció contra el radical Facundo Manes en la apertura de sesiones del 2025, donde Unión por la Patria y la Izquierda habían decido no bajar al recinto y el resto de los bloques solo había enviado delegaciones.

Este fue el quinto discurso del presidente en el Congreso, y lo que tuvo de similar a otras aperturas de sesiones, es que la militancia lo acompañó solo en los palcos, no así en las calles, que estuvieron vacías, pero valladas.

El equipo completo de Gobierno esperó desde temprano las palabras del Presidente, entre ellos: Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Carlos Presti (Defensa) fueron algunos de los ministros que se pudieron ver eufóricos acompañando a un presidente que volvió hacer otro show.