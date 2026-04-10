Silvina Iturria, Directora de Cultura de Saladillo: “La fiesta de la galleta de piso se va afianzando cada vez más”

La vecina localidad de Saladillo invita este fin de semana -sábado 11 y domingo 12- a la 6° edición de la Fiesta de la Galleta de Piso. “Un evento que se va afianzando cada vez más. Tiene que ver con la historia de un premio ganado por una panaderia local, y esto surgió un poco retomando esa historia y la identidad cultural del pueblo”, contó Silvina Iturria, Directora de Cultura de esa ciudad, en comunicación con Play Radios.

Con 30 instituciones presentes en el evento, la participación de emprendedores y la colaboración del municipio, esta fiesta es un movimiento importante para toda la ciudad. “Tiene que ver con el desarrollo, la producción, el turismo”, afirma la directora. Y es que la participación en el evento es exclusiva para los locales, con más de cien emprendedores, incluso queda gente afuera debido al espacio con el que se dispone para ubicarlos.

En cuanto a los espectáculos musicales, se anunciaron varios, de todos los estilos en el escenario principal, y para el cierre, el día domingo, el reconocido cantante Axel. En este sentido, Iturria explicó que los gastos de contratación son afrontados íntegramente por el municipio: “a pesar que la situación es complicada, no hemos recibido ayuda provincial para lo artístico, y es el municipio es el que invierte en esta fiesta. Porque todo vuelve después con los alquileres de la gente que elige pasar el fin de semana, las ventas…”.

La programación incluye también un escenario alternativo donde se presentarán los grupos de danzas, y desde las 16 ademas, habrá espectáculos para niños. “Los esperamos con los brazos abiertos”, completó Silvina Iturria.

La fiesta de la Galleta de Piso en Saladillo, se presenta como un evento destacado en la región, que crece año a año y fortalece el trabajo de las instituciones, posicionándolos también, como un destino turístico y cultural en la provincia.