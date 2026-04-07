Sesión ordinaria jueves 9: Orden del día

Con 27 puntos en el orden del día, este proximo jueves 9 de abri, desde las 19 hs, se realizará una Sesión Ordinaria en el salon Oscar Alende del HCD.
ORDEN DEL DIA
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1782.
Comunicaciones del Departamento Ejecutivo
4. Expte DE 27, P ord, conv convenio red eléctrica infraestructura 50 viviendas.
5. Expte DE 25, P ord, conv convenio red eléctrica infraestructura 72 viviendas.
6. Expte DE 26, rendición de cuentas ejercicio 2025.
Nota de Vecinos
7. Expte V 05, problemática reductores velocidad Av. Peron y Los Manzanares.
Proyectos de Ordenanza
8. Expte TxLF 27bis, obligatoriedad acceso gratuito agua potable en lugares practica deportes
9. Expte TxLF 26bis, obligatoriedad entrega número de reclamo y comprobante a vecinos que efectúen reclamo en el corralón municipal.
10. Expte TxLF 29, creación sistema recolección municipal de residuos voluminosos.
11. Expte LLA 31, permiso uso calzada frente a cada comercio gastronómico para colocación plataformas (decks gastronómicos).
12. Expte LLA 35, obligatoriedad adecuación de puntos de conexión y medición y acometidas eléctricas domiciliarias a las normas técnicas vigentes.
Proyectos de Decreto
13. Expte LLA 33, preocup. Falta respuesta comunicación parque automotor municipal.
14. Expte ALF 37, gestión reunión tema: supervisiones geriátricos.
15. Expte ALF 38, preocupación abandono canal a cielo abierto (17 de Octubre e/ Peron e Independencia).
Proyectos de Comunicación
16. Expte LLA 30, informe acceso vehicular vivienda lindera plaza del B° Las Flores.
17. Expte LLA 32, informe totalidad pauta publicitaria oficial en medios.
18. Expte LLA 36, reit. comunicación respecto a estado situación canal 17 de octubre.
19. Expte ALF 41, informe estado situación proyecto entub. canal 17 de octubre.
20. Expte ALF 40, informe plan de acción tema roedores.
Proyectos de Resolución
21. Expte TxLF 28, reforma integral examen teórico conductores mayores 70 años.
22. Expte LLA 34, problemática reductores velocidad Peron e/ Carramasa y Ruta 30.
23. Expte ALF 39, mejoramiento Av. Carramasa e/ Av. Avellaneda y Av. Cruz Marques.
24. Expte ALF 42, realización de obras calle Harosteguy e/ Alcorta e Independencia.
25. Expte ALF 43, refaccion y puesta en valor plaza B° Las Flores.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
26. Expte DE 07, P ord, contrato concesión distribución comercialización energía.
27. Expte DE 209, P ord, donación inmueble a favor de UPCN.