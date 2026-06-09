Sesión ordinaria este jueves

El jueves 11 de junio a las 19 hs, se realizará en el Salon Oscar Alende, una nueva sesion ordinaria con 22 puntos en el orden del dia. Entre los proyectos de comunicación se encuentra un pedido de informe al Instituto de la Vivienda respecto al sorteo público de viviendas y una solicitud de una copia del acta de dicho sorteo.
Orden del dia completo:
1. Izamiento de la Enseña Nacional
2. Homenajes.
3. Acta 1786.
Comunicaciones del Departamento Ejecutivo
4. Expte DE (ALF 87), resp Com 20, informe cantidad becas (universidad Quilmes).
5. Expte DE (ALF 71), resp Com 16, informe fondo educativo.
6. Expte DE (ALF 67), resp Com 15, informe cantidad becas (carrera de salud).
7. Expte DE (LLA 14), resp Com 06, informe acciones centro monitoreo
Asuntos de Vecinos
8. Expte V 117, nota respecto al plan de ordenamiento territorial.
Proyectos de Ordenanza
9. Expte ALF 122, creación programa “Sembrando Ciudadanía”.
Proyectos de Decreto
10. Expte ALF 124, interés legislativo evento (Territorio mujer – primer encuentro provincial Mujeres Rurales de Bs As-).
Proyectos de Comunicación
11. Expte ALF 125, informe varios puntos control de tránsito.
12. Expte ALF 123, informe solicitado al Instituto de la Vivienda varios puntos respecto al sorteo público de viviendas.
13. Expte LLA 118, copia acta sorteo público de viviendas.
14. Expte LLA 121, informe inversiones escuela educación secundaria técnica N° 1.
15. Expte LLA 120, informe funcionamiento calderas pileta climatizada.
16. Expte LLA 119, informe varios puntos tema subsidios municipales.
Despachos de Comisiones
Comisión Plenaria
17. Expte TxLF 76, P resolución, ensanchamiento cinta asfáltica Av. 17 de Octubre.
18. Expte DE 108, P decreto, nomina mayores contribuyentes ejercicio 2025 / 2026
19. Expte ALF 92, P decreto, gestión reunión con director Protección Ciudadana, hechos delictivos y de violencia ocurridos a salida de local bailable.
20. Expte TxLF 92, P decreto, gestión reunión con autoridades informe entubamiento canal 17 de octubre
21. Expte TxLF 94, P ord, creación banco municipal elementos fisiatría.
22. Expte DE 106, P ord, convenio con Andersen inmueble espacio ferial.