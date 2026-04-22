Sesión del Concejo Deliberante y «banca abierta» de los vecinos de la zona este de la ciudad

Éste jueves se realizará una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, enmarcado en un orden del dia extenso, se destaca que al inicio de la misma los vecinos de la zona este de la ciudad (Barrios 25 de Mayo, consorcios, Bandera Blanca, etc) harán uso de la «banca abierta» para acercar la problemática que afecta a esa importante zona y que está relacionada con reclamos de limpieza, mantenimiento de zanjones, calles y terrenos, pedidos de entubamiento de la avenida 17 de Octubre, etc; inquietudes surgidas a partir del lamentable y doloroso deceso por hantavirus de una joven vecina.

ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN QUE COMENZARÁ A LAS 19 HS…

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Acta 1783.

4. Banca abierta

Comunicaciones del Departamento Ejecutivo

5. Expte DE 51, P ord, adhesión régimen inversiones estratégicas y creación beneficios fiscales para la promoción de inversiones.

6. Expte DE 50, P ord, régimen regularización tributaria 2026.

7. Expte DE 65, P ord, cesión sector emprendimiento gastronómico (P. P. Montero)

8. Expte DE 64, P ord, cesión servicio alquiler bicicletas tradicionales y náuticas.

9. Expte DE 63, P ord, cesion sector emprendimiento gastronómico (P. P. Montero)

10. Expte DE 52, P ord, reconoc. Antigüedad empleado municipal.

Proyectos de Ordenanza

11. Expte LLA 56, sistema digital emisión y consulta recibos sueldo municipal.

12. Expte LLA 55, adhesión Régimen de incentivo medianas inversiones (ley 27.802).

13. Expte LLA 57, modif. Art. 2 ord 3107 (carros gastronómicos).

14. Expte ALF 66, leyenda a documentación legislativa “2026 Año del 170° Aniversario de la Ciudad de Las Flores”.

15. Expte ALF 68, modif art 2 ord 3041/18 (becas estudios superiores)

Proyectos de Decreto

16. Expte TxLF 54, gestión reunión PAMI, problemática medicamentos y otros.

Proyectos de Comunicación

17. Expte LLA 58, informe varios puntos situación laguna Difunto Manuel.

18. Expte LLA 59, informe medidas a tomar por deterioro estructural cementerio

19. Expte ALF 67, informe varios puntos becas universitarias carreras de la Salud.

20. Expte ALF 71, informe varios puntos partida fondo educativo.

21. Expte ALF 69, informe medidas limpieza espejo agua laguna Difunto Manuel.

Proyectos de Resolución

22. Expte TxLF 53, construcción senda peatonal Av. 17 de Octubre e/ Peron y Pasteur.

23. Expte LLA 62, instalación cartelería nomencladora en diferentes esquinas.

24. Expte LLA 60, delimitación estacionamiento exclusivo motos y bicicletas en

Belgrano y Alte. Brown.

25. Expte ALF 70, limpieza espejo agua laguna Difunto Manuel.

26. Expte LLA 61, campaña promoción en redes régimen incentivo medianas

inversiones.

Despachos de Comisiones

Comisión Plenaria

27. Expte V 45, P decreto, banca abierta, tema problemática zanjón a cielo abierto.

28. Expte DE (LLA 224), P decreto, resp Com 35/25, parque automotor municipal.

29. Expte DE (LLA 154), P decreto, resp Com 24/25 pauta publicitaria.

30. Expte DE (LLA 15), P decrero, resp Com 05/26 erogaciones “Torneo Tino Costa”.

31. Expte AJ, P decreto, modificación varios puntos en relación a bajada de egresados

32. Expte LLA 49, P comunicación, información energía eléctrica en nuevos barrios