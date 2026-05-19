SERGIO GONZÁLEZ VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS BRINDARÁ UNA CHARLA EN EL SALÓN ROJO

Desde la conducción del canal virtual “Malvinas en Primera Persona Oficial”, sitio que difunde entrevistas con Veteranos de Guerra de Malvinas en YouTube y Spotify, se invita a la charla que brindará Sergio Gonzalez en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores el viernes 22 de mayo a las 19 horas.

Sergio fue integrante del Grupo Apoyo de la 3° Sección de la Compañía “B” del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que tenía su asiento de paz en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Con dicha Unidad de combate, desplegó en Malvinas y participó de las acciones desarrolladas entre los montes Dos Hermanas y Tumbledown.

Además de relatar sus vivencias en el conflicto, hará especial referencia a las inconsistencias que el condecorado conscripto Oscar Poltronieri ha relatado durante muchos años, sobre el desempeño de sus compañeros de Sección y el suyo propio.

La invitación a la Charla, que cuenta con la colaboración de la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, está dirigida a la comunidad en general y, en especial, a los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad y la zona, con la idea fundamental de hacer conocer los acontecimientos relatados por sus protagonistas.