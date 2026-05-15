El Equipo Directivo de la Escuela de Educación Artística N°1 “María de Las Nieves Alonso”, profesores y Asociación Cooperadora invitan a la “Semana de las Escuelas de Artística”, a realizarse en la sede del establecimento -Gral Paz 364-.

Con muestras y talleres, los trabajos se mostrarán en el horario de cursada Tramo 1 (Lunes 18 de 14 a 17 hs; Martes 19 de 8:30 a 11:30 hs; Miércoles 20 de 14 a 15:30 hs y jueves 21 de 8:30 a 10 hs). Se compartirán momentos de reflexión, juego y participación con las familias.

También, en los horarios de los Talleres del Tramo 2, se realizarán actividades especiales (ver flyer).

Esta y otras actividades propuestas por la escuela, buscan tener una institución accesible y contenedora de los alumnos, familias y comunidad educativa.