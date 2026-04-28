SECUNDARIA 4, FUNCIONARÁ UN TALLER DE RADIO COMO ESPACIO EDUCATIVO Y DE IDENTIDAD COMUNITARIA

Días pasados se realizó en la Escuela Secundaria Nº 4, un encuentro que contó con la participación del intendente Fabián Blanstein; funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura; docentes, directivos y alumnos de la institución.

Allí se presentó el Taller de Radio que se dictará desde la Dirección de Cultura y que estará a cargo del profesor de Lengua y Literatura, Julio González.

Esta propuesta cuenta con un acompañamiento de la gestión municipal y tiene como fin fortalecer un espacio para trabajar la identidad barrial, dar voz a vecinos, emprendedores y comerciantes, promover la diversidad cultural y articular proyectos con docentes de todas las áreas.

La radio escolar constituye un dispositivo pedagógico y cultural que favorece la participación estudiantil, el pensamiento crítico y el vínculo entre escuela y comunidad – en consonancia con los lineamientos de la Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires – por lo que el proyecto se instala en la Escuela Secundaria Nº 4 del Barrio Traut, la cual ya cuenta con el espacio y la experiencia de funcionamiento.

Desde una perspectiva pedagógica, la radio escolar es un espacio de construcción de ciudadanía donde los estudiantes ejercen la palabra, reflexionan sobre su realidad social y fortalecen el aprendizaje, la expresión y la identidad barrial.

En marco de la jornada, se entregó equipamiento tecnológico para potenciar la actividad radial y que será de utilidad como centro de control y producción, también como herramienta de aprendizaje específico.