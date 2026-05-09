Sebastián Lizarraga asumirá como Presidente de la UCR local

En el día de ayer culminó el plazo de presentación de listas para la renovación de autoridades del Comité Provincia y de los distintos Comité Distrito.
Se logró lista de unidad a nivel provincial, encabezada por Emiliano Balbín, ex Diputado Provincial.
A nivel local, también con una única lista, la nueva mesa directiva de la UCR quedará conformada de la siguiente manera:
Presidente: Sebastián Lizarraga
Vicepresidente: Damiana Torretta
Secretario: Agustín Rizzo
Tesorero: Daniela Andrade.
Las elecciones son el próximo 7 de junio, al haber lista de unidad, no habrá votaciones.
En el día de ayer culminó el plazo de presentación de listas para la renovación de autoridades del Comité Provincia y de los distintos Comité Distrito.