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    Sebastián Lizarraga asumirá como Presidente de la UCR local

    En el día de ayer culminó el plazo de presentación de listas para la renovación de autoridades del Comité Provincia y de los distintos Comité Distrito.
    Se logró lista de unidad a nivel provincial, encabezada por Emiliano Balbín, ex Diputado Provincial.
    A nivel local, también con una única lista, la nueva mesa directiva de la UCR quedará conformada de la siguiente manera:
    Presidente: Sebastián Lizarraga
    Vicepresidente: Damiana Torretta
    Secretario: Agustín Rizzo
    Tesorero: Daniela Andrade.
    Las elecciones son el próximo 7 de junio, al haber lista de unidad, no habrá votaciones.

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