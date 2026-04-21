SE VOLVIÓ A COLOCAR EL NOMBRE DEL CONSTRUCTOR JUAN CINGOLANI EN EL OBELISCO

SÍMBOLOS Y VALORES DE NUESTRA INDENTIDAD COMO PUEBLO

El intendente municipal Fabián Blanstein ordenó restablecer en una de las caras del obelisco, la identificación original que lleva el nombre del constructor Juan Cingolani, fallecido profesional que, en el año 1939, dirigió la construcción del obelisco de nuestra ciudad.

El monumento, de 12 metros y medio de alto por 2 y medio de ancho en su base, es un símbolo de la lucha de los hombres y mujeres de nuestro pueblo que, precisamente fue edificado en el marco del centenario de la creación del Partido de Las Flores, un hecho histórico determinado por el gobernador Juan Manuel de Rosas el 25 de diciembre de 1839.

Las letras de hierro, con su respectivo soporte, con la leyenda Juan Cingolani – Técnico Nacional, lucen ahora en lo alto en la cara posterior del monolito que, altivo, se ubica de frente también hacia el sector de calle Pueblos Originarios.

Los familiares del ya fallecido Juan Cingolani, agradecieron la decisión del intendente Fabian Blanstein de restablecer una identificación que, si bien en algunos de los momentos en los que el obelisco fue reacondicionado, había sido sacada, permaneció bien guardada por largos años.

Un hecho que más allá de su simpleza, no deja de ser valioso, debido al significado que la esfinge tiene para el corazón de los habitantes de nuestro pueblo.