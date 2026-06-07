Se viene un invierno mas lluvioso que lo normal

El nuevo Pronóstico Climático Trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que El Niño comienza a manifestarse en los principales indicadores atmosféricos y oceánicos. Para el trimestre invernal, el organismo anticipa un período con temperaturas medias superiores a lo normal y lluvias con comportamiento dispar, aunque con predominio de valores normales a superiores en la mitad del país y en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el fenómeno de “El Niño” es un evento climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el océano Pacífico ecuatorial. Altera los patrones de viento y presión, provocando alteraciones climáticas globales: lluvias extremas en algunas regiones y sequías severas en otras.

De la mano del fenómeno de “El Niño”, para los meses de junio, julio y agosto, que comprenden prácticamente todo el invierno, se vaticina un periodo más cálido y lluvioso de lo normal. En ese sentido, existe un 90% de probabilidad de desarrollo de esta fase cálida. Incluso ya se ha hablado de un “Súper Niño”, por la eventualidad de que sus efectos sean superiores a lo habitual.

En lo que respecta al pronóstico trimestral, las temperaturas se ubicarán por encima de lo habitual en toda la provincia de Buenos Aires. Y puntualmente el informe citado por la Agencia DIB muestra que en la franja vertical que limita con la provincia de La Pampa y algunos municipios más al sur hasta Tres Arroyos, el termómetro podría marcar, inclusive, algunos grados más.

En el reparto de matices dentro del calentamiento climático del territorio, esa área aparece con un 45% a 50% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal para la época.

Las lluvias para el invierno

En cuanto a las lluvias, los mayores valores por encima de lo habitual aparecen en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con un 50% de chances de que así ocurra, e igual situación se aprecia en Corrientes y Misiones.

Mientras que la parte norte de la provincia de Buenos Aires tiende a tener precipitaciones dentro de lo normal, en la mayoría de los municipios las lluvias dirán presente en más de una jornada. Lo “normal” para esta época del año son unos 150 milímetros por mes.

Vale remarcar, no obstante, que el pronóstico trimestral del SMN no indica valores de precipitaciones proyectadas ni su variabilidad a lo largo del trimestre. Debe tenerse en cuenta además que las previsiones climáticas se refieren a condiciones promedio en grandes extensiones geográficas durante un período y no contemplan detalles de los eventos de escala intra-estacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor, bloqueos y otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura (todos ellos de corta duración).