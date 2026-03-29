Se viene la FIESTA DE LA GALLETA DE PISO en Saladillo

Saladillo avanza con los preparativos para uno de sus grandes acontecimientos anuales: La Fiesta de la Galleta de Piso. De cara a la sexta edición, se desarrolló una reunión organizativa entre referentes de distintas áreas Municipales y las instituciones.

Se confirmó la participación de todas las entidades que formaron parte de la edición anterior, y se sumaron tres nuevas, ampliando la propuesta y el trabajo comunitario que caracteriza a esta celebración.

Se confirmó que serán mas de 30 las instituciones participantes, las que ya tienen definido el menú que ofrecerán durante la fiesta.

Para tranquilidad de los asistentes, la directora de Bromatología, Soledad Galíndez, brindó información sobre los recaudos necesarios en la manipulación de alimentos. En este sentido, el área está realizando visitas a cada institución en sus lugares de elaboración, a fin de garantizar las condiciones adecuadas.

Para los muchos florenses y vecinos de la región que cada año asisten, la Fiesta de la Galleta de Piso se realizará el 11 y 12 de abril, y contará, además de la tradicional oferta gastronómica, la participación de artistas locales y con la destacada actuación del reconocido artista AXEL.