SE REALIZÓ UNA IMPORTANTE JORNADA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN NUESTRA CIUDAD

Más de 30 personas participaron de una intensa Jornada de prevención y Promoción de la Salud en distintos barrios de Las Flores.

La actividad reunió equipos provenientes de La Plata, Partido de La Costa, Pergamino, La Matanza, Ituzaingó, Castelar, Morón, Moreno, Longchamps, Las Heras, Saladillo, Azul, Lomas de Zamora y Merlo, junto a estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Promotores de Salud Comunitaria y trabajadores de la Secretaría de Salud de Las Flores.

Organizados en equipos de trabajo, recorrieron un área programática previamente delimitada realizando un relevamiento puerta a puerta, registrando datos de interés sanitario, identificando problemáticas ambientales y brindando información a las familias sobre medidas de prevención de enfermedades transmitidas por murciélagos y roedores.

También se realizaron acción de promoción sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Como así también, se logró vacunar contra la rabia en una posta de vacunación ubicada en un lugar estratégico.

Estas acciones fortalecen el trabajo territorial, el vínculo con la comunidad y la prevención como herramienta fundamental para el cuidado de la salud de toda la población.