Se realizó el acto oficial por el 210° aniversario de la independencia

Esta mañana se llevó a cabo el acto oficial por el 9 de julio, dia en que se cumplen 210 años de la declaración de nuestra independencia. En esta fecha patria tan significativa para nuestro país, recordamos a quienes con su visión y tanto valor se reunieron en Tucumán y firmaron el acta de la independencia, donde las provincias se declaran como una nación libre y soberana.

El acto en nuestra ciudad, comenzó con el ingreso de la bandera a Plaza Mitre, portada por el intendente municipal, Profesor Fabián Blanstein, acompañado por funcionarios del gabinete municipal y vecinos. Bandera que fue izada en el mástil central. Seguido por las banderas de ceremonia de instituciones educativas, de fuerzas de seguridad e instituciones intermedias.

Luego de la bienvenida, el cura párroco Eduardo Campion realizó la invocación religiosa y posteriormente se entonaron las estrofas del himno nacional argentino.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la Directora de Turismo, Wanda Borda, quien en su alocución expresó: “Hoy, en representación del equipo de gestión del nuestro municipio, comparto esta fecha, con la certeza de que gobernar es, ante todo, acompañar y potenciar el destino de una comunidad, una comunidad como la nuestra que abre sus puertas, que muestra con orgullo su identidad y su cultura, y que construye futuro desde el arraigo y la hospitalidad. Que el ejemplo de aquellos hombres y mujeres valientes nos sirva de inspiración, tomemos su legado como una invitación a seguir unidos”.

En el final, parejas integrantes del centro cultural Paso Básico bailaron el estilo media caña.