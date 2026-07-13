SE REALIZÓ CON ÉXITO EL CURSO SOBRE ELABORACIÓN DE CHACINADOS Y SALAZONES OVINOS EN PARDO

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, llevó adelante una capacitación sobre elaboración de chacinados y salazones ovinos, organizada en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Cooperativa El Vellón de Oro en Pardo.

Integrada por productores ovinos del partido, la Cooperativa desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la cadena productiva local, promoviendo el trabajo asociativo y el crecimiento del sector.

Participaron de la jornada el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau; y el equipo técnico de la Dirección, quienes acompañaron a productores, elaboradores y personas interesadas en incorporar herramientas para el agregado de valor.

Durante el encuentro se desarrollaron instancias teóricas y prácticas, brindando conocimientos técnicos que permiten diversificar la producción, mejorar la calidad de los productos y ampliar las oportunidades de comercialización.

La capacitación estuvo a cargo de los profesionales de la Dirección de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Méd. Vet. Martín González e Ing. Agr. Manuel Lamboglia.

Este tipo de capacitaciones forman parte del trabajo articulado entre el Municipio y el Ministerio, orientado a fortalecer las capacidades de los productores locales, promover la incorporación de valor agregado en origen y fomentar el desarrollo de la cadena ovina en el distrito.

La propuesta despertó un gran interés, alcanzando el cupo máximo de inscriptos. Debido a la excelente convocatoria, desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario adelantaron que ya se trabaja junto al Ministerio en una nueva edición del curso para los próximos meses, con el objetivo de ampliar su alcance.

La Municipalidad de Las Flores agradece especialmente a la Cooperativa El Vellón de Oro por facilitar sus instalaciones, reafirmando el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y los productores para seguir fortaleciendo el sector ovino local.