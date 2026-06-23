SE REALIZA HOY LA SEGUNDA CHARLA DEL PROGRAMA “CAPACITAR PARA EMPRENDER”

Este martes 23 de junio a las 15 horas, se llevará adelante la segunda charla del programa “Capacitar para Emprender”, una propuesta destinada a emprendedores y unidades productivas con el objetivo de fortalecer la gestión, potenciar herramientas de trabajo y promover la autonomía productiva.

La actividad se desarrollará en el SUM del Barrio Empleado de Comercio, ubicado en Dorrego 60, y forma parte de una iniciativa impulsada a partir del convenio firmado entre Municipio y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Este espacio de formación permite acompañar a los emprendimientos locales, como una herramienta fundamental para generar nuevas oportunidades de trabajo y fortalecer el entramado productivo.

Se invita a emprendedores de la ciudad a participar de la propuesta, que es gratuita, y a continuar incorporando conocimientos.