Se presentó la muestra «Territorios que cuidan» con importante presencia provincial

La muestra itinerante «Territorios que Cuidan» llegó a Las Flores para celebrar los 80 años del Ministerio de Salud bonaerense. Se lleva a cabo en la Dirección de Cultura (Av. General Paz 570) del 6 al 8 de julio, y toda la comunidad puede acercase a visitarla.

La apertura oficial se realizó este lunes por la mañana con una rueda de prensa donde estuvieron presentes el intendente municipal, Fabián Blanstein, el Secretario de salud local, Eduardo Zapata, y por la provincia Jorge Rachid, Martín Etcheverry, German Correa y Alejandro Dinamarca, referentes del MOSAPRO Partido de la Costa; y demás representantes.

Esta muestra pensada desde el MoSaPro -con motivo de los 80 años de la creación del Ministerio de Salud de la provincia-, se realiza por los distritos bonaerenses para mostrar a sus trabajadores a lo largo de los años y para que cada municipio también revalorice su historia con la salud. “El Movimiento sanitario provincial –MoSaPro- genera distintas actividades, dispositivos, con el objetivo de que la comunidad comparta esa mirada vinculada a que la salud debe ser un derecho universal protegido por todos y donde el estado debe garantizarla”, explicaron.

Con esta premisa, el equipo especializado en cultura y artes audiovisuales pensó en comenzar esta conmemoración de los 80 años – a cumplirse en febrero próximo- con este recorrido en imágenes. “Recapitularon fotografías, increíbles de nuestra historia y eso disparó que cada municipio, aporte las suyas, donde se ve el esfuerzo de cada salita, hospital en cada localidad. Con la excusa de compartir arte, pero reforzando que la ciudadanía este convencida que a la salud debemos acceder todos y que el estado provincial debe tener un rol principal para garantizar ese acceso”.

Jorge Rachid, médico, destacado militante peronista, integrante del MoSaPro tambien acompañando la muesta en nuestra ciudad, se refirió al estado actual de la salud pública, frente al desfinanciamiento del gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires “Hoy el poder político en Argentina, mata. Se ha roto el criterio de la solidaridad”, expresó.

Explicó como enfrenta el Ministerio provincial sin los recursos necesarios y las decisiones que se toman aún en estas circunstancias sin desatender a la población. “La salud se construye en la comunidad y hoy la enfermedad se atiende como se puede”, expresó.