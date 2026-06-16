Se presentó la 7° Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines

El anuncio oficial se realizó hoy en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores con presencia del Presidente del Club Avícola de Rauch, Carlos Vaqueiro, el Director de desarrollo agropecuario local, Damián Dulau, presidente de la comisión avícola Nestor Ferreyra, intendente municipal, Fabián Blanstein, el acompañamiento de distintos funcionarios locales, de Rauch, criadores, representantes de instituciones y presidente y embajadoras de la Fiesta Nacional del Ave de Raza.

Esta 7ma.exposición se llevará a cabo del 1 al 5 de julio de 2026 en el predio de la Sociedad Rural de Las Flores. Es un evento que reúne a más de 700 ejemplares y criaderos de varias provincias y países vecinos, con entrada al público libre y gratuita. Organizada por la Asociacion Al sur del Salado integrada por productores de Las Flores, Rauch y Ayacucho, este evento que ha crecido notablemente en cada edición, se realiza una vez en cada ciudad. En esta oportunidad nuestra ciudad será la sede y se espera que recorran la muestra tanto personas dedicadas a la actividad como publico en general durante todas las jornadas.

“Hemos trabajado mancomunadamente durante estos años, para el crecimiento de la actividad. Y pudimos lograr tambien, trabajar sobre este nuevo estándar avícola”, expresó Nestor Ferreyra. Seguidamente el presidente del Club Avicola de Rauch explicó en detalle el trabajo realizado sobre este nuevo estándar que se logró actualizar con el trabajo de personal afin a la actividad.

Finalizado el acto presentación de esta nueva edición de la expo de aves, la presidente de la fiesta Nacional del Ave de Raza, Cecilia Bardon, acompañada por las embajadoras 2025, Matilda Belmartino, Milagros Vaqueiro, Agustina Morales, visitaron los estudios de la radio para invitarnos a la 27° edición de la Fiesta rauchense.

Acompañando hoy, a la presentación de la exposición avicola, también tuvieron oportunidad de contar sobre este evento tan importante que Rauch organiza cada año.

La fiesta Nacional del Ave de Raza se realiza la segunda semana de septiembre -este año del 6 al 12- “y se homenajea a los avicultores locales, con muestras avícolas, de industria y comercio, shows en vivo, desfiles y la elección de una nueva corte”, explicó Matilda.

“Esta unión entre estas ciudades vecinas es muy importante y nos sentimos parte de ellas, Ayacucho, Las Flores, Rauch”, agregaron. Por eso el acompañamiento desde la institución del evento así como la promoción en diversas ciudades por todo el país.

Esta tarea de recorrer, explicar, contar, invitar, es la que realizan las embajadoras que son elegidas cada año luego de semanas de preparación y estudio previo a la elección.

Por su parte, la presidente de la asociación de la fiesta, contó que se trabaja durante todo el año con diferentes actividades que son los que luego financian la fiesta. Para la parte artística, este año se están ultimando detalles de quienes serán los encargados del espectaculo musical para poder en la próxima semana tener las entrada a la venta.

Ademas, agregó, que son una asociación civil, independiente, contando cada año con el aporte logístico del municipio, asi como del uso del polideportivo, otras instalaciones, y demás.