Se nos viene un fin de semana con mucho frio

Según los pronósticos nuestra ciudad recibiría el fin de semana largo más frío de las últimas semanas, con temperaturas máximas que difícilmente superarán los 12 grados durante el sábado y el domingo, mientras que la mínima del domingo rondaría los -1 grado pudiendo registrarse heladas en sectores rurales.

Según los pronósticos meteorológicos, ésto se debe al ingreso de una masa de aire frío lo que provocará un marcado descenso térmico en gran parte de la provincia de Buenos Aires, situación que también se hará sentir en Las Flores..

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 12 grados, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 5 grados. Para el domingo las condiciones bajarían notablemente, con una jornada fría, seca y con escasa nubosidad, favoreciendo la formación de heladas durante las primeras horas del día.

Las bajas temperaturas continuarán durante el lunes feriado, aunque se espera una leve recuperación térmica. La máxima alcanzaría los 13 grados, mientras que la mínima seguiría siendo baja, manteniéndose cerca de 1 grado.

Los especialistas explican que el cambio en las condiciones responde al avance de un frente frío que afectará al centro del país durante las próximas horas. Detrás de este sistema ingresará una masa de aire polar acompañada por altas presiones, generando cielos más despejados y temperaturas propias del invierno.

La información consultada corresponde a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.